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Путин поручил незамедлительно отправить в Сирию мобильные госпитали

Поручение главы государства выполнят Минобороны и МЧС РФ

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МЧС РФ направить в Сирию мобильные госпитали, которые смогут оказать медицинскую помощь жителям Алеппо и близлежащих районов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства подчеркнул, что эта задача должна быть выполнена в кратчайшие сроки.

«От Минобороны, в частности, будет направлен медицинский отряд специального назначения с многофункциональным госпиталем на 100 мест со специальным детским терапевтическим отделением», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что суточная пропускная способность госпиталя для амбулаторного лечения составляет 420 человек.

При этом Министерство по чрезвычайным ситуациям предоставит мобильный госпиталь на 50 мест для стационарного лечения и с возможностью оказания амбулаторной помощи 200 раненым в сутки.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Путин поручил незамедлительно отправить в Сирию мобильные госпитали

Поручение главы государства выполнят Минобороны и МЧС РФ

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