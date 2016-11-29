Власти Петербурга обещают демонтировать елку-перевертыш

К монтажу новогодней елки на Кировской площади Петербурга рабочие приступили только сегодня. Однако ее конструкция весьма удивила прохожих. Некоторые так и не поняли, с чем связана ее «перевернутая» форма, сообщает ИА «Невские новости».

«Не ДТП, не ЧП, но на Кировской площади установили креативную ель-перевертыш и даже начали украшать», — написали горожане в соцсетях.

Впрочем, есть и такие, кто понимает задумку авторов экспозиции. В частности, некоторые блогеры отмечают, что в природе верхние ветви ели действительно тянутся вверх.

Между тем представители Городского центра размещения рекламы поспешили заверить петербуржцев, что ель на площади скоро приобретет нормальный вид.