В Китае обнаружены 49 гигантских подземных воронок. Видео

На северо-западе Китая найдены 49 гигантских подземных воронок, образующие самое большое в мире скопление таких геологических образований. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Общая площадь карстовых подземных пещер, расположенных между 32 и 33 градусом северной широты, составляет около 600 кв. км. Диаметр крупного образования составляет более 500 м, а глубина достигает 320 м.



На образование одного углубления уходит до 500 тыс. лет. По данным ученых, подобные воронки образуются в результате размыва карстовых пород подземными водами.



В мире зарегистрировано около 130 подобных геологических образований, более трети из которых приходится на Китай, сообщает телеканал «Звезда».