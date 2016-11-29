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В Китае обнаружены 49 гигантских подземных воронок. Видео

Диаметр самого крупного образования составляет более полукилометра

На северо-западе Китая найдены 49 гигантских подземных воронок, образующие самое большое в мире скопление таких геологических образований. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Общая площадь карстовых подземных пещер, расположенных между 32 и 33 градусом северной широты, составляет около 600 кв. км. Диаметр крупного образования составляет более 500 м, а глубина достигает 320 м.

На образование одного углубления уходит до 500 тыс. лет. По данным ученых, подобные воронки образуются в результате размыва карстовых пород подземными водами.

В мире зарегистрировано около 130 подобных геологических образований, более трети из которых приходится на Китай, сообщает телеканал «Звезда».

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Китае обнаружены 49 гигантских подземных воронок. Видео

Диаметр самого крупного образования составляет более полукилометра

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