МИД прокомментировал расширение Канадой антироссийских санкций

Расширение санкций Оттавы в отношении Москвы не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Вместо того чтобы, наконец, заняться выправлением испорченных не по нашей вине двусторонних отношений, канадское правительство вновь покорно пошло на поводу у американской администрации Барака Обамы, сделавшей антироссийский курс одним из центральных направлений своей провальной внешней политики», — приводит ее слова официальный сайт ведомства.

Захарова назвала действия Оттавы безответственными и отметила, что меры продолжают «подрывать перспективы нормального сотрудничества» между странами.

«Естественно, данный недружественный шаг, как и прежде, без ответа не останется. При этом вся ответственность за негативные последствия целиком ложится на канадскую сторону», — заявила она.

Ранее «Известия» писали, что правительство Канады расширило антироссийский санкционный список. По сообщениям канадского министерства иностранных дел, в этот список вошли 15 человек, в том числе шесть депутатов Государственной думы от Крыма.

В настоящий момент в канадский санкционный список входят около 200 российских компаний и организаций, а также физических лиц.

Комментируя введение новых ограничительных мер, пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Оттаве Кирилл Калинин, отметил, что действия канадской стороны являются недружественным шагом и Россия может отреагировать на меры «на основе взаимности».