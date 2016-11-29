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Прокуратура Самары недовольна уборкой снега в городе

За год надзорный орган выявил 383 нарушения

Прокуратура Самары недовольна уборкой снега в городе. За 2016 год надзорный орган выявил 383 нарушения, связанных с расчисткой автомобильных дорог, тротуаров и придомовой территории.

Прокуратура для устранения нарушений внесла 39 представлений. Было возбуждено 139 дел. Семь исков направлены в суд.

Как сообщает TLTgorod, 27 ноября на улицы Самары было выведено 112 единиц спецтехники. Коммунальщики вывезли из города более 1 тыс. т снега. Вместе с тем при проверке было установлено, что в уборке было задействовано только 43,9% от имеющейся техники и 83,6% от состава работников. Из-за нарушений прокуратура внесла представления горадминистрации.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Прокуратура Самары недовольна уборкой снега в городе

За год надзорный орган выявил 383 нарушения

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