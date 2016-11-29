Минздрав предупредил о террористической опасности беби-боксов

В Министерстве здравоохранения заявили, что беби-боксы несут террористическую угрозу из-за анонимности. Кроме того, оборудование не является сертифицированным, а следовательно, не может быть безопасным. Об этом 29 ноября заявил Олег Филиппов, замглавы департамента медицинской помощи детям.

Ранее депутат Совфеда Елена Мизулина предлагала штрафовать организации, решившие установить беби-боксы, на сумму в размере до 5 млн рублей. В правительстве распорядились отправить данный законопроект на доработку 10 октября 2016 года, сообщает телеканал «360».