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Минздрав предупредил о террористической опасности беби-боксов

В ведомстве видят анонимность главной причиной угрозы

В Министерстве здравоохранения заявили, что беби-боксы несут террористическую угрозу из-за анонимности. Кроме того, оборудование не является сертифицированным, а следовательно, не может быть безопасным. Об этом 29 ноября заявил Олег Филиппов, замглавы департамента медицинской помощи детям.

Ранее депутат Совфеда Елена Мизулина предлагала штрафовать организации, решившие установить беби-боксы, на сумму в размере до 5 млн рублей. В правительстве распорядились отправить данный законопроект на доработку 10 октября 2016 года, сообщает телеканал «360».

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Минздрав предупредил о террористической опасности беби-боксов

В ведомстве видят анонимность главной причиной угрозы

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