Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Коммунисты Петербурга предлагают изменить герб города

На нем должна появиться «Аврора» с якорем

К губернатору Северной столицы намерены обратиться члены партии «Коммунисты Петербурга». Они хотят предложить Георгию Полтавченко изменить герб города. Об этом сообщает Санкт-Петербург.ру со ссылкой на секретаря центрального комитета организации Сергея Малинковича. Там назвали нынешний символ города «плохим и отвратительным».

«На гербе должна быть «Аврора», можно якорь оставить. Я бы еще добавил какой-нибудь символ белых ночей. Наш город знают именно за белые ночи и «Аврору», — сказал Малинкович.

Поводом для инициативы коммунистов стало предложение Александра Залдостанова по прозвищу Хирург.

Как писали «Известия», лидер байкерского клуба «Ночные волки» обратился к президенту с просьбой добавить в герб России звезду Победы и колосья, которые использовались в символике СССР.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Коммунисты Петербурга предлагают изменить герб города

На нем должна появиться «Аврора» с якорем

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке