Коммунисты Петербурга предлагают изменить герб города

К губернатору Северной столицы намерены обратиться члены партии «Коммунисты Петербурга». Они хотят предложить Георгию Полтавченко изменить герб города. Об этом сообщает Санкт-Петербург.ру со ссылкой на секретаря центрального комитета организации Сергея Малинковича. Там назвали нынешний символ города «плохим и отвратительным».

«На гербе должна быть «Аврора», можно якорь оставить. Я бы еще добавил какой-нибудь символ белых ночей. Наш город знают именно за белые ночи и «Аврору», — сказал Малинкович.

Поводом для инициативы коммунистов стало предложение Александра Залдостанова по прозвищу Хирург.

Как писали «Известия», лидер байкерского клуба «Ночные волки» обратился к президенту с просьбой добавить в герб России звезду Победы и колосья, которые использовались в символике СССР.