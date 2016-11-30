Сектор больших надежд

В последние годы на фоне снижения маржинальности традиционных высокодоходных отраслей, таких как энергетика и металлургия, одним из главных драйверов роста российской экономики стал агропромышленный комплекс. Развитие нашего сельскохозяйственного сектора стало приоритетным направлением, привлекающим самое пристальное внимание руководства страны.

И в этой связи мне хотелось бы отметить несколько ключевых моментов.

Первое. Дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса у нас в России возникли благодаря так называемым контрсанкциям — мерам, принятым в ответ на введение экономических и торговых санкций против нашей страны. За то короткое время, которое прошло с момента введения этих мер, мы уже можем фиксировать рост сельскохозяйственной отрасли и видим перераспределение рынков.

Второе. Мы видим, что развитие аграрного сектора экономики включает в себя интересы и других крупных отраслевых игроков, и на стыке интересов возникают новые «точки роста». На стыке интересов сельскохозяйственных предприятий и компаний транспортного сектора — тех, кто обеспечивает, скажем так, транспортное «сопровождение» сельскохозяйственного производства — иными словами, средства доставки, возникает новая точка роста: создание логистических центров по перераспределению этой продукции внутри страны и за ее пределы.

Вторая точка роста — производство удобрений. По моим прогнозам, отношения между сельхозпроизводителями и производителями удобрений будут развиваться более гармонично. Если раньше мы видели вспышки противостояния по вопросам, связанным, скажем, с ценами на удобрения, вспышки, в которых были задействованы в том числе и аппаратные рычаги, то сейчас уже формируется другой тренд. Российский АПК из эдакого «разозленного колхозника» превращается в продвинутого фермера или в продвинутую сельскохозяйственную корпорацию, которые делают запрос на производство удобрений по их индивидуальному заказу с учетом специфики продукции данного хозяйства, почв и так далее.

Хотелось бы отметить, что отношения гармонизируются именно на основе того, что по уровню технологий, которые использует наш сельскохозяйственный производитель, он начинает подтягиваться до уровня такой высокотехнологичной отрасли, как производство удобрений.

И это подводит нас к третьей особенности, о которой необходимо упомянуть отдельно.

Я думаю, что развитие агропромышленного сектора проводится сейчас с упором на развитие высоких технологий в сельском хозяйстве. И это очень интересно. Я, честно говоря, был удивлен, когда увидел, какого уровня разработки были представлены на Евразийский форум, проходивший на днях в Оренбурге. Среди них были уже запатентованные изобретения без преувеличения мирового уровня. Например, новые автоматизированные комплексы по дойке коров, проекты по использованию беспилотного транспорта при проведении сельскохозяйственных работ, масштабные проекты по созданию логистических центров.

Следующий важный момент — это взаимоотношения с ритейлом. Ритейл выдвигает встречный запрос: он заинтересован в том, чтобы отечественный сельхозпроизводитель был представлен на полках, в том, чтобы он поставлял стандартизированную продукцию, ровного качества и больших объемов, чтобы ритейлу было интересно работать с ним, интересно у закупать у него эту продукцию.

Любопытно, что сегодня на развитие сельскохозяйственного производства «ставят» не только регионы, традиционно специализирующиеся в этой области (скажем, юг России), но и другие. Более того, расширение сельскохозяйственного сектора нередко приводит к расширению межрегионального сотрудничества. Взять, например, Оренбургскую область. Руководство региона активно занимается развитием именно агропромышленного комплекса, причем для этой области очень актуальна кооперация с коллегами из соседнего Казахстана. Интересно, что с точки зрения налоговых режимов, с точки зрения базовых ресурсов, таких как, например, электроэнергия, Казахстан предлагает более выгодные, более интересные условия. И я думаю, что подобного рода конкуренция будет подталкивать и российское правительство к тому, чтобы сделать наших производителей сельхозпродукции и их «смежников» более конкурентоспособными по отношению к нашим партнерам по Евразийскому экономическому союзу.



Автор — президент холдинга «Минченко Консалтинг»

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