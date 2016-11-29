Путин наградил трех оренбуржцев за обеспечение Крыма электроснабжением

Три сотрудника оренбургского предприятия «Уралэлектрострой» представлены к награде президента России Владимира Путина за обеспечение Крыма электроснабжением. Соответствующий указ глава государства подписал 17 ноября.

Согласно указу ордена Дружбы удостоен глава компании Сергей Чернов, а медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены начальник участка Тигран Балян и электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети Михаил Монид, передает РИА «Оренбуржье».

Напомним, в ноябре 2015 года из-за подрыва опор ЛЭП на территории Украины вышли из строя все четыре линии, подающие электроэнергию в Крым. На полуострове был введен режим чрезвычайной ситуации, начали применяться графики аварийных отключений электричества. Тогда 1,9 млн крымчан остались без электричества и воды.



Ситуация значительно улучшилась после запуска 2 декабря первой нитки энергомоста из Краснодарского края, а 15 декабря была введена вторая очередь. Энергообеспечение было полностью восстановлено после запуска последней нитки энергомоста, мощность которой составила 400 МВт.



Ожидается, что до 2020 года на модернизацию крымской энергосистемы будет выделено до 50 млрд рублей, что позволит сделать Крым полностью независимым от украинской электроэнергии.

