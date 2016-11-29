Лондон и Париж работают над резолюцией ООН по химоружию в Сирии

Франция и Великобритания участвуют в разработке проекта резолюции Совбеза ООН о случаях применения химического оружия в Сирии, сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эйро.

«Мы приступили к разработке (резолюции. — Прим.) с Великобританией. Мы не сдаемся», — приводит агентство Reuters слова министра иностранных дел Франции. Он подчеркнул, что собирается представить резолюцию в Совбез ООН в скором времени.

Власти Франции ранее выступили с инициативой представить в Совете Безопасности ООН резолюцию о применении в Сирии химоружия. Как заявил официальный представитель кабмина республики Стефан Ле Фоль, происходящее в САР представляет собой гуманитарную катастрофу.

Накануне глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что террористы из организаций ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (обе группировки запрещены в РФ) самостоятельно производят иприт и другие отравляющие вещества для использования в качестве химоружия.

