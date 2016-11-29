В Великом Новгороде отменят выплаты за двойняшек

Новгородские власти не будут доплачивать за рождение двойняшек в следующем году. Об этом заявила вице-мэр по финансовым вопросам Елена Медеева. По ее словам, на социальную поддержку этой категории не хватает средств в бюджете, сообщает «Новгород.ру».

В этом году в 17 семьях Великого Новгорода родились двойняшки. Родители получили из городского бюджета по 400 тыс. рублей. В общей сложности на это было заложено 6,8 млн рублей. В бюджете прошлого года — 4 млн.

Кроме того, как сообщает агентство, в следующем году будут приостановлены некоторые выплаты многодетным семьям, в частности на улучшение жилищных условий.