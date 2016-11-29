В парламенте Нидерландов поддержали запрет на ношение паранджи

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала введение запрета на ношение в общественных местах закрывающей лицо одежды.



Как сообщает Reuters, ограничение распространяется на несколько видов женской мусульманской одежды: бурку (одеяние, полностью закрывающее лицо и тело) и никаб (головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз). Кроме того, в общественных местах страны предлагают запретить носить балаклавы (маски, закрывающие лица) и мотоциклетные шлемы.

Согласно тексту законопроекта указанные предметы одежды нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, а также правительственных зданиях. За нарушение этих норм грозит штраф.

Закон вступит в силу после одобрения верхней палатой парламента.