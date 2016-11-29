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В парламенте Нидерландов поддержали запрет на ношение паранджи

Согласно тексту законопроекта за ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах будет грозить штраф

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала введение запрета на ношение в общественных местах закрывающей лицо одежды.

Как сообщает Reuters, ограничение распространяется на несколько видов женской мусульманской одежды: бурку (одеяние, полностью закрывающее лицо и тело) и никаб (головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз). Кроме того, в общественных местах страны предлагают запретить носить балаклавы (маски, закрывающие лица) и мотоциклетные шлемы.

Согласно тексту законопроекта указанные предметы одежды нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, а также правительственных зданиях. За нарушение этих норм грозит штраф.

Закон вступит в силу после одобрения верхней палатой парламента.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В парламенте Нидерландов поддержали запрет на ношение паранджи

Согласно тексту законопроекта за ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах будет грозить штраф

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