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СМИ: Франция и Британия зимой могут остаться без отопления

Связано это с нехваткой электроэнергии

Великобритания и Франция рискуют этой зимой сократить траты на отопление из-за нехватки электроэнергии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные европейской сети операторов ENTSO-E.

Франции, вероятно, придется увеличить закупки электроэнергии, поскольку мощности французской Electricite de France находятся на самом за 10 лет низком уровне. При этом средняя температура в стране зимой ожидается ниже нормы на 2,9 °C. В Британии же пик холодов может прийтись на начало января, сообщает агентство «Прайм».

В настоящее время во Франции цены на электричество выросли на 31%, то есть до €105 за МВт·ч. В Великобритании цена находится на рекордном за восемь лет уровне.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

СМИ: Франция и Британия зимой могут остаться без отопления

Связано это с нехваткой электроэнергии

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