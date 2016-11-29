СМИ: Франция и Британия зимой могут остаться без отопления

Великобритания и Франция рискуют этой зимой сократить траты на отопление из-за нехватки электроэнергии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные европейской сети операторов ENTSO-E.

Франции, вероятно, придется увеличить закупки электроэнергии, поскольку мощности французской Electricite de France находятся на самом за 10 лет низком уровне. При этом средняя температура в стране зимой ожидается ниже нормы на 2,9 °C. В Британии же пик холодов может прийтись на начало января, сообщает агентство «Прайм».



В настоящее время во Франции цены на электричество выросли на 31%, то есть до €105 за МВт·ч. В Великобритании цена находится на рекордном за восемь лет уровне.