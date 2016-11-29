Кабмин РФ обсудит включение транспортного налога в цену топлива

В правительстве подумают над возможностью включить транспортный налог в цену топлива. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с сотрудниками Стойленского ГОКа в Старом Осколе, высказавшими такое предложение.

По словам Медведева, в правительстве обсуждаются разные варианты по вопросу о ценах на топливо, передает «Интерфакс».

Медведев запустил на Стойленском ГОКе фабрику окомкования. Инвестиции в проект оцениваются в $680 млн. Фабрика позволит полностью обеспечить потребности НЛМК в железорудных окатышах.