Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Кабмин РФ обсудит включение транспортного налога в цену топлива

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

В правительстве подумают над возможностью включить транспортный налог в цену топлива. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с сотрудниками Стойленского ГОКа в Старом Осколе, высказавшими такое предложение.

По словам Медведева, в правительстве обсуждаются разные варианты по вопросу о ценах на топливо, передает «Интерфакс».

Медведев запустил на Стойленском ГОКе фабрику окомкования. Инвестиции в проект оцениваются в $680 млн. Фабрика позволит полностью обеспечить потребности НЛМК в железорудных окатышах.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Кабмин РФ обсудит включение транспортного налога в цену топлива

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Вся инфографика

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке