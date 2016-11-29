В Нижнем Новгороде открыли памятную доску Маргарите Назаровой

В Нижнем Новгороде открылась памятная доска заслуженной артистке РСФСР Маргарите Назаровой. Памятный знак к 90-летию установлен на стене дома, в котором известная дрессировщица жила последние годы.



Почтить память известной актрисы, которой в этом году исполнилось бы 90 лет, пришли заслуженная артистка России Ольга Погодина, сыгравшая дрессировщицу в фильме «Маргарита Назарова», а также десятки поклонников.



НИА «Нижний Новгород» сообщает, что руководство Нижегородского цирка ведет работу по присвоению учреждению имени Маргариты Назаровой. В дальнейшем они хотят поставить памятник известной дрессировщице у здания цирка.



Исполнительница главной роли в фильме «Полосатый рейс» Маргарита Назарова скончалась в Нижнем Новгороде на 79-м году жизни в 2005 году.



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