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В Нижнем Новгороде открыли памятную доску Маргарите Назаровой

Памятный знак установлен на стене дома, в котором жила известная дрессировщица

В Нижнем Новгороде открылась памятная доска заслуженной артистке РСФСР Маргарите Назаровой. Памятный знак к 90-летию установлен на стене дома, в котором известная дрессировщица жила последние годы.

Почтить память известной актрисы, которой в этом году исполнилось бы 90 лет, пришли заслуженная артистка России Ольга Погодина, сыгравшая дрессировщицу в фильме «Маргарита Назарова», а также десятки поклонников.

НИА «Нижний Новгород» сообщает, что руководство Нижегородского цирка ведет работу по присвоению учреждению имени Маргариты Назаровой. В дальнейшем они хотят поставить памятник известной дрессировщице у здания цирка.

Исполнительница главной роли в фильме «Полосатый рейс» Маргарита Назарова скончалась в Нижнем Новгороде на 79-м году жизни в 2005 году.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Нижнем Новгороде открыли памятную доску Маргарите Назаровой

Памятный знак установлен на стене дома, в котором жила известная дрессировщица

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