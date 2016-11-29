Подмосковье получило более 100 единиц новой снегоуборочной техники

Подмосковье получило 102 новые снегоуборочные машины. Ключи представителям 20 муниципальных районов и 10 городских округов вручил глава Московской области Андрей Воробьев.

В их числе подметально-уборочные машины, различные виды погрузчиков, а также машины на базе трактора и мини-трактора с навесным оборудованием, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Ожидается, что в течение недели еще 172 машины передадут подмосковным муниципалитетам. Помимо перечисленных видов техники, несколько городов Подмосковья получат пять самоходных дорожных катков.

В этом году для благоустройства территорий в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2018 годы в регионе предусмотрено почти 830 млн рублей, где 600 млн рублей было выделено из бюджета Московской области.