Жителя Пскова задержали за кражу водки из магазина

Сотрудники псковского УМВД рапортуют о раскрытии по горячим следам кражи спиртного из торгового павильона. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.

Как сообщили «Псковской ленте новостей» в правоохранительных органах, магазин обокрали в ночь на 28 ноября.



Для того чтобы попасть внутрь, преступнику пришлось разбить окно. Однако о происходящем в полицию сообщили свидетели, благодаря чему вора удалось оперативно задержать.



Им оказался мужчина 1965 года рождения, работающий водителем. У него изъяли лишь часть похищенной водки. Куда делась остальная, пока не сообщается. По факту кражи возбуждено уголовное дело.