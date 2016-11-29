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Жителя Пскова задержали за кражу водки из магазина

Выяснилось, что он работает водителем

Сотрудники псковского УМВД рапортуют о раскрытии по горячим следам кражи спиртного из торгового павильона. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.

Как сообщили «Псковской ленте новостей» в правоохранительных органах, магазин обокрали в ночь на 28 ноября.

Для того чтобы попасть внутрь, преступнику пришлось разбить окно. Однако о происходящем в полицию сообщили свидетели, благодаря чему вора удалось оперативно задержать.

Им оказался мужчина 1965 года рождения, работающий водителем. У него изъяли лишь часть похищенной водки. Куда делась остальная, пока не сообщается. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Жителя Пскова задержали за кражу водки из магазина

Выяснилось, что он работает водителем

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