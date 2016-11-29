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Фанатов воронежского «Факела» отправили под домашний арест

Лидеры фандвижения «Юность» подозреваются в организации драки и массовых беспорядков на матче

Центральный районный суд Воронежа отправил двоих лидеров фанатского движения «Юность» под домашний арест. Игорь Черняев и Максим Корнев подозреваются в организации драки и массовых беспорядков на матче местного «Факела» и московского «Динамо».

Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские задержали Черняева и Корнева 24 ноября. Подозреваемые арестованы до 17 декабря.

В рамках уголовного дела полицейские провели обыски в 22 домах активных участников движения. Стражи порядка нашли оружие, бейсбольные биты, экстремистскую литературу, фанатскую атрибутику, а также семь пистолетов, перочинные ножи со свастикой и книги экстремистского толка, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на Life.

Фанаты «Факела» и московского «Динамо» устроили потасовку 15 октября. Во время беспорядков пострадали четыре человека. Полиция задержала девятерых участников инцидента, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, драка на стадионе была запланирована заранее.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС закрыл фанатский сектор Центрального стадиона профсоюзов на три домашних матча. Кроме того, за беспорядки воронежский «Факел» оштрафовали на 210 тыс. рублей.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Фанатов воронежского «Факела» отправили под домашний арест

Лидеры фандвижения «Юность» подозреваются в организации драки и массовых беспорядков на матче

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