Прорыв газопровода произошел на ТЭЦ комбината в Нижнем Тагиле

Прорыв газопровода произошел на теплоэлектроцентрали «Евраз НТМК» на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле.

Как сообщает TagilCity.ru, в результате происшествия жители города пожаловались на снижение температуры горячей воды в батареях и кранах.

Информацию о неполадках в единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили, уточнив, что позже неисправности были устранены.

Теплоэлектроцентраль «Евраз НТМК» снабжает теплом несколько районов города. В пресс-службе ТЭЦ подтвердили, что в настоящее время комбинат работает в штатном режиме.