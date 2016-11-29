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Шойгу заявил о создании двух новых дивизий в ЗВО

По словам министра обороны, для боевой подготовки оборудованы участки для стрельб из стрелкового оружия и гранатометов

В 2016 году в России в Западном военном округе были сформированы две мотострелковые дивизии, которые дислоцируются на территории Белгородской, Воронежской и Смоленской областей. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства во вторник.

«В текущем году в Западном военном округе проведено около 100 организационных мероприятий, в том числе по завершению формирования двух мотострелковых дивизий, подразделения которых размещены в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

По словам министра, дивизии полностью укомплектованы личным составом. Для боевой подготовки оборудованы участки для стрельб из стрелкового оружия и гранатометов.

Отмечается, что новые дивизии были созданы по поручению президента России Владимира Путина.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Шойгу заявил о создании двух новых дивизий в ЗВО

По словам министра обороны, для боевой подготовки оборудованы участки для стрельб из стрелкового оружия и гранатометов

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