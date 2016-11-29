В Псковской области задержали транзитные машины с продуктами

На транзитном пункте Псковской области задержали машину с белорусскими сырами и колбасами, которая шла в Петербург. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном Россельхознадзоре, в автомобиле везли 2,6 т продуктов, но у всех партий не было ветеринарных сопроводительных документов. В итоге товар вернули в Белоруссию.

И в тот же день стало известно о том, что на пункте пропуска был остановлен грузовик, который вез в Казахстан более 17 т пастеризованных сливок и сливочного масла французского производства. На грузовом отсеке не оказалось пломб, также не было ветеринарного сертификата с информацией об их замене.



В Россельхознадзоре запретили ввозить товар на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Он будет возвращен.