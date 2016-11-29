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Минобороны РФ приступило к переброске мобильного госпиталя в Сирию

Медицинский отряд спецназначения начал загружаться в самолеты военно-транспортной авиации

Медицинский отряд спецназначения (МОСН) приступил к погрузке на самолеты военно-транспортной авиации для отправки в сирийский Алеппо.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточняется, министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина дал указания об оперативной переброске в Сирию медицинского отряда и полевого госпиталя.

«Личный состав МОСН, получив задачу, совершил марш из пункта постоянной дислокации на аэродром и приступил к погрузке на самолеты военно-транспортной авиации (ВТА)», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в составе госпиталя есть приемное отделение с амбулаторией, специальное детское терапевтическое отделение, хирургическое отделение, отделения анестезиологии и реанимации, рентгеновский кабинет, отделение лабораторной диагностики и специализированной медицинской помощи.

Также в Минобороны добавили, что самолеты военно-транспортной авиации перебрасывают в Алеппо мобильный госпиталь МЧС России.

Ранее Путин поручил Минобороны и МЧС РФ направить в Сирию мобильные госпитали, которые смогут оказать медицинскую помощь жителям Алеппо и близлежащих районов.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Минобороны РФ приступило к переброске мобильного госпиталя в Сирию

Медицинский отряд спецназначения начал загружаться в самолеты военно-транспортной авиации

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