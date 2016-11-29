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Лидера Space задержали после заявления Киркорова о вымогательстве

Российский певец обратился в полицию

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани был задержан в Москве после обращения в полицию российского эстрадного певца Филиппа Киркорова с заявлением о вымогательстве. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что французский певец был задержан в столице вместе с юристом Игорем Труновым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков








«Задержание Трунова и Маруани в центре Москвы связано с заявлением Киркорова о вымогательстве, которое он написал в полицию», — цитирует ТАСС сообщение источника.

В начале ноября пионер электронной музыки Дидье Маруани обвинил Филиппа Киркорова в плагиате. Музыкант заявил, что песня российского артиста «Жестокая любовь» является переработкой его композиции Symphonic Space Dream. Дидье Маруани потребовал взыскать в общей сложности 75 млн рублей с артиста.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков








Накануне юрист Игорь Трунов заявил, что конфликтующим сторонам удалось достичь мирового соглашения и Филипп Киркоров согласился выплатить компенсацию. При этом адвокат российского певца опроверг это сообщение.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Лидера Space задержали после заявления Киркорова о вымогательстве

Лидера Space задержали после заявления Киркорова о вымогательствеРоссийский певец обратился в полицию

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