Лидера Space задержали после заявления Киркорова о вымогательстве

Лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани был задержан в Москве после обращения в полицию российского эстрадного певца Филиппа Киркорова с заявлением о вымогательстве. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.



Ранее сообщалось, что французский певец был задержан в столице вместе с юристом Игорем Труновым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков





























«Задержание Трунова и Маруани в центре Москвы связано с заявлением Киркорова о вымогательстве, которое он написал в полицию», — цитирует ТАСС сообщение источника.

В начале ноября пионер электронной музыки Дидье Маруани обвинил Филиппа Киркорова в плагиате. Музыкант заявил, что песня российского артиста «Жестокая любовь» является переработкой его композиции Symphonic Space Dream. Дидье Маруани потребовал взыскать в общей сложности 75 млн рублей с артиста.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков





























Накануне юрист Игорь Трунов заявил, что конфликтующим сторонам удалось достичь мирового соглашения и Филипп Киркоров согласился выплатить компенсацию. При этом адвокат российского певца опроверг это сообщение.