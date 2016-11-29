Якутский сельхозтехникум могут передать в федеральную собственность

Власти Якутии предлагают передать Якутский сельскохозяйственный техникум в федеральную собственность с отнесением в ведение Минсельхоза РФ. Об этом сообщил глава правительства Республики Саха Евгений Чекин на встрече с замминистра сельского хозяйства РФ Еленой Астраханцевой.

По данным ИА SakhaNews, такое решение власти аргументировали необходимостью формирования сквозного профильного высшего и профессионального образования с учетом опыта других субъектов страны.

В свою очередь, замминистра Астраханцева выразила согласие и готовность в дальнейшем прорабатывать данный вопрос.

В ходе встречи чиновники также достигли договоренности о совместной разработке «дорожной карты» и обсудили варианты учебного процесса в техникуме, набора студентов, а также затронули вопросы, связанные с заключением трудовых договоров с работодателями, трудоустройством выпускников на предприятиях республики.