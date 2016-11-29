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В Калининградской области могут изменить действующее законодательство

Изменения коснутся региональных законов, в том числе и по господдержке детей-сирот

Депутаты областной думы Калининградской области могут внести изменения в действующее законодательство региона. Их разработали члены профильных комитетов парламента.

Народные избранники готовятся рассмотреть поправки, устанавливающие дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот. Депутаты также обсудят результаты мониторинга областного закона о социальном обслуживании граждан.

По данным kaliningradfirst.ru, аграрный комитет рассмотрит ряд поправок в законы о семеноводстве, рыбоводстве и аквакультуре. Изменения могут коснуться и закона о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов. Планируется пересмотр и минимального размера взноса за капремонт.

Поправки в региональные законы депутаты обсудят во время заседания, которое запланировано на 15 декабря.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Калининградской области могут изменить действующее законодательство

Изменения коснутся региональных законов, в том числе и по господдержке детей-сирот

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