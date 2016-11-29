Урологи без образования оперировали людей в Приамурской больнице

Прокуратура Амурской области выявила нарушения в одной из больниц Благовещенска. В ходе проверки установлено, что операции проводили урологи, не имеющие профессионального образования. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Выявлены факты приема на работу лиц, не имеющих трудового договора с медицинским учреждением, соответствующего профессионального образования, сертификата по специальности «урология». При этом согласно операционным журналам, указанными сотрудниками при отсутствии сертификатов специалистов-урологов проведены оперативные вмешательства гражданам» — цитирует сообщение надзорного ведомства ИА «Амур.инфо».

В ходе проверки было установлено, что в протоколах операций отсутствует информация о том, кто их проводил. Также выяснилось, что оснащение отделения урологии не соответствует стандартам.

Прокурор Благовещенска направил в суд иск о взыскании морального вреда, который медики причинили одному из пациентов, оказав некачественную помощь, а также внес представление с требованием устранить выявленные нарушения в адрес главного врача больницы.

В свою очередь глава надзорного ведомства региона потребовал привлечь к ответственности всех виновных, усилить контроль за деятельностью больницы и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности виновных должностных лиц.