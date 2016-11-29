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Пострадавшим от взрыва в Рязани вручили документы на новое жилье

Свидетельства о праве собственности получили 10 семей, которые лишились квартир

Представители рязанских властей вручили документы на новое жилье семьям, чьи квартиры оказались разрушенными в результате взрыва газа в доме в 1-м Осеннем переулке. Свидетельства о праве собственности получили 10 семей, сообщает РИА «7 новостей».

Как сказал глава Рязанской областной думы Аркадий Фомин, помощь пострадавшим собирали через предпринимательское сообщество. На призыв откликнулись 30 предприятий и организаций. Средства перечислили и местные депутаты. 27 млн рублей было направлено из областного бюджета. Из резервного фонда регионального правительства выделили около 40 млн рублей. Деньги пошли на покупку квартир тем, кто в результате взрыва полностью лишился жилья.

Кроме этого, семьям вручили сертификаты на приобретение мебели и бытовой техники, а также наличные средства.

Как писали «Известия», взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Рязани 23 октября. Обрушились чердак, девятый и десятый этажи. Погибли семь человек, еще 13 человек пострадали.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Пострадавшим от взрыва в Рязани вручили документы на новое жилье

Свидетельства о праве собственности получили 10 семей, которые лишились квартир

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