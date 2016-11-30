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Неправосудные решения уйдут в прошлое?

Общественный деятель Андрей Назаров — о том, может ли судебная реформа способствовать экономическому развитию страны

Реформа судебной системы назрела давно. Впрочем, реалии меняются быстро, и система должна адаптироваться к ним перманентно. Другой вопрос — в нашей стране исторически сложилась такая ситуация, что доверие населения к судам и правоохранительным органам невелико.

Почему в массовом сознании граждан и, в частности, предпринимателей сложился такой негативный образ судебной системы — в общем, понятно, памятуя об истории нашей страны, но вопрос в том, как его исправить. В известной мере этому должна способствовать реформа, направленная на защиту прав обвиняемых в экономических преступлениях.

Остановимся на «предпринимательских» делах. Ежегодно в России возбуждается порядка 200 тыс. уголовных дел по так называемым «экономическим составам УК РФ». При этом до суда доходит не более 60 тыс. дел, а к реальному лишению свободы приговаривают около 25% осужденных. Но на самом деле получается так, что в течение всего периода предварительного следствия бизнесмен находится на своеобразном «крючке давления».

По официальным данным, опубликованным Генеральной прокуратурой, только за 2015 год прокурорами было выявлено почти 5 млн нарушений закона на досудебной стадии по уголовным делам. Преобладание обвинительных приговоров над оправдательными, в том числе по экономическим статьям, заставляет бизнес-сообщество сомневаться в эффективности судебной системы.

Оправдательные приговоры в России в основном выносятся судами присяжных. Около 30% из них будут отменены позднее. Так презумпция невиновности подменяется «презумпцией достоверности материалов предварительного расследования». Правда, в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению количества обвинительных приговоров в отношении предпринимателей: по статистике Верховного суда за последние пять лет число предпринимателей, осужденных за преступления в экономической сфере, сократилось в четыре раза — с 8 тыс. в 2010 году до 2 тыс. в 2015-м, что составляет 0,2% от общего числа подсудимых. В первом полугодии 2016 года было осуждено около тысячи человек, из них более 60% — за мошенничество. Каждый четвертый был приговорен к реальному лишению свободы.

Кроме того, на днях пленум Верховного суда в своем постановлении вынес решение о том, что предпринимателей можно освобождать от уголовной ответственности при неполном погашении ущерба, при условии, что обвиняемый раскаялся, примирился с потерпевшим и уплатил назначенный судом штраф (который может уплатить иное лицо или организация).

На пленуме еще раз напомнили о существующем запрете заключать под стражу лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности.

А чтобы предотвратить необоснованное привлечение предпринимателей к уголовной ответственности, пленум указал судьям, что при рассмотрении жалоб о законности возбуждения уголовных дел по статьям «Мошенничество», «Растрата» и «Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» необходимо заявление от потерпевших.

Эти решения, считаю, должны оздоровить ситуацию. Если судьи станут руководствоваться данными разъяснениями, это приведет к уменьшению количества уголовных дел против предпринимателей и сократит количество обвинительных приговоров.

Остается проблема обжалования приговоров. Тонкость ситуации заключается в том, что следствие, прокуратура и судьи работают в одном регионе, зачастую в одном здании, бок о бок друг с другом. Как результат — стандарт доказанности снижается.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предлагает разорвать эти тесные связки, территориально развести апелляционную и кассационную инстанции, что приведет к более объективному и независимому рассмотрению дел в суде. Создание новых судов также поможет вывести их из-под административного воздействия руководства регионов.

Предлагаемая реформа фактически работает на благо экономического развития страны. Ведь более эффективная судебная система благоприятно отражается на стране в целом, а это — залог привлечения дополнительных инвестиций и развития предпринимательства.

Но все же для дальнейшего повышения качества правосудия требуются и другие меры.

Судебная система нуждается в существенных изменениях кадровой политики. Необходимо назначать на должность федеральных судей, в том числе и людей с опытом работы в адвокатуре. Правда, и тут возникает проблема: адвокат, имеющий хорошую клиентскую базу, вряд ли пойдет работать в суд с его нагрузками и небольшими по сравнению с адвокатскими зарплатами.

Сегодня один и тот же судья может как решать вопросы о законности возбуждения уголовного дела, заключении под стражу, так и рассматривать это же дело по существу. Связанный своими предыдущими решениями, судья вряд ли выйдет на оправдательный приговор. А это значит, что необходим запрет на рассмотрение всех этих вопросов одним и тем же судьей.

Если распространить компетенцию суда присяжных на все «экономические» составы УК РФ, появится реальная возможность увеличить процент оправдательных приговоров — в прошлое уйдут неправосудные решения, зачастую приводящие к рейдерским захватам.

В принципе взятый курс на гуманизацию и декриминализацию законодательства, надеюсь, улучшит и гармонизирует общую ситуацию.

Вокруг предлагаемой судебной реформы возникает множество споров, которые в первую очередь связаны с ее стоимостью, а не пользой. Но разве можно экономить на правосудии?

Автор — сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Неправосудные решения уйдут в прошлое?

Неправосудные решения уйдут в прошлое?Общественный деятель Андрей Назаров — о том, может ли судебная реформа способствовать экономическому развитию страны

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