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«Янтарные маршруты» Калининграда презентовали в Китае

Региональные туроператоры принимают участие на Ледово-снежном фестивале в КНР

Калининградские туроператоры презентовали «янтарные маршруты» на Ледово-снежном фестивале Западного Китая и XI Синьцзянской ярмарке индустрии зимнего туризма КНР.

Жителям Поднебесной представили туристический потенциал Калининградской области. Потенциальных туристов заинтересовали маршруты по карьерам, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Специально для них разработаны интерактивные программы и квесты по янтарному краю России.

Как пишет «Клопс.Ru», программы пяти калининградских компаний адаптированы для туристов из Китая. Они уже организовывают приемы тургрупп из КНР в рамках соглашения о безвизовом въезде. Кроме того, аккредитованы гиды-экскурсоводы, работающие на китайском языке.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«Янтарные маршруты» Калининграда презентовали в Китае

Региональные туроператоры принимают участие на Ледово-снежном фестивале в КНР

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