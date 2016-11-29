Мэрию Липецка обвинили в клевете

В суде Липецка разрешилась история «спящих» снегоуборщиков. Мэрия и конкретно департамент транспорта, дорог и благоустройства признаны виновными в клевете и унижении чести и достоинства. Таким образом, удовлетворен иск бывшего главного инженера МУП «СпецПАТ» Виктора Покидова.



«К этим «спящим ковшам» я вообще не имею никакого отношения. Меня преднамеренно выставили виноватым и указали как ответственное за нарушение лицо. К слову, работа снегоуборочной техники вообще не находилась в моей компетенции», — рассказал Покидов GOROD48.



Поводом для обращения в суд стала публикация на сайте мэрии, из которой следовало, что Покидов был уволен из-за скандала со снегоуборщиками. На самом же деле он просто вышел на пенсию.

Истец дошел до Верховного суда, который отменил постановления об отказе в удовлетворении требований от нижестоящих инстанций.

Мэрия и департамент транспорта должны выплатить пенсионеру чуть более 120 тыс. рублей.