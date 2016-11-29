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Мэрию Липецка обвинили в клевете

Суд против городской администрации выиграл житель города, которого якобы уволили из-за громкой истории со «спящими» снегоуборщиками

В суде Липецка разрешилась история «спящих» снегоуборщиков. Мэрия и конкретно департамент транспорта, дорог и благоустройства признаны виновными в клевете и унижении чести и достоинства. Таким образом, удовлетворен иск бывшего главного инженера МУП «СпецПАТ» Виктора Покидова.

«К этим «спящим ковшам» я вообще не имею никакого отношения. Меня преднамеренно выставили виноватым и указали как ответственное за нарушение лицо. К слову, работа снегоуборочной техники вообще не находилась в моей компетенции», — рассказал Покидов GOROD48.

Поводом для обращения в суд стала публикация на сайте мэрии, из которой следовало, что Покидов был уволен из-за скандала со снегоуборщиками. На самом же деле он просто вышел на пенсию.

Истец дошел до Верховного суда, который отменил постановления об отказе в удовлетворении требований от нижестоящих инстанций.  

Мэрия и департамент транспорта должны выплатить пенсионеру чуть более 120 тыс. рублей.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Мэрию Липецка обвинили в клевете

Суд против городской администрации выиграл житель города, которого якобы уволили из-за громкой истории со «спящими» снегоуборщиками

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