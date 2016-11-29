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Всероссийская демографическая конференция пройдет в Благовещенске

Мероприятие планируется провести в следующем году с 30 по 31 мая

Третья всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» пройдет в Благовещенске. С таким предложением выступило Минвостокразвития России.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», мероприятие планируется провести в 2017 году с 30 по 31 мая, где подведут первые итоги реализации дополнительных мер по демографическому развитию региона, а также пройдет формирование управленческих команд в сфере демографической политики.

На совещании в правительстве Приамурья власти обсудили организационные вопросы по проведению конференции в следующем году. Ожидается, что на мероприятие в регион приедут эксперты, разбирающиеся в проблемах демографии из Дальневосточного федерального округа. 

Вторая конференция по улучшению демографической ситуации в стране в прошлом году прошла в Хабаровске, где был представлен проект, направленный на улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке до 2030 года.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Всероссийская демографическая конференция пройдет в Благовещенске

Мероприятие планируется провести в следующем году с 30 по 31 мая

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