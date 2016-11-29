Участников конфликта со стрельбой задержали на юге Москвы

Участников перестрелки задержали на Черемушкинском рынке в Москве.

Конфликт произошел между администрацией рынка и арендаторами. Один из участников спора выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию о стрельбе на рынке подтвердили в столичном главке МВД.

«В 19.02 в дежурную часть «02» поступило сообщение о конфликте <...> Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что в результате конфликта один из участников выстрелил в другого из травматического оружия», — сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что все участники конфликта задержаны.

По факту произошедшего проводится проверка.