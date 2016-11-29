Сотрудники склада в Ижевске пытались сами тушить пожар

Рабочие горевшего возле гипермаркета склада в Ижевске пытались сами справиться с возгоранием, прежде чем вызывать пожарных. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

По его словам, сообщение о возгорании от предприятия поступило поздно. Если бы о нем стало известно раньше, спасатели не допустили бы гибели человека.

«И парня бы спасли, если бы задымленность не была уже сильная, плотная, а четырех-то человек спасли, вытащили оттуда. 41 человек там работал, все они эвакуировались», — заявил Фомин, слова которого приводит ИА «Сусанин».

Позже выяснилось, что МЧС во время проверок склада зафиксировало более 25 нарушений.

Его владельцы будут привлечены к административной и, возможно, уголовной ответственности, сказал Фомин.

МЧС Удмуртии проверит распределительные центры торговых организаций после случившегося на складе «Ижтрейдинга».

Как писали «Известия», пожар на складе в Ижевске произошел 27 ноября. Его площадь составила 4 тыс. кв. м. В результате инцидента погиб 18-летний сотрудник склада. Еще четыре человека получили различные травмы.