Кнопка Home может исчезнуть с корпуса нового iPad

Корпуса нового поколения iPad могут лишиться традиционной кнопки Home. Об этом сообщил японский блог Macotakara.

Планшет продемонстрируют публике ближе к марту 2017 года, незадолго до 10-летнего юбилея iPhone.

По данным анонимного источника блога, всё пространство внешней части нового iPad за исключением отступа для камеры будет занимать экран.

Размер планшета будет сопоставим с выпускающимся сейчас iPad Pro с экраном диаметром 9,7 дюйма. Это означает, что площадь дисплея у нового поколения планшетов также увеличится, передает телеканал «360».