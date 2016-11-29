Кнопка Home может исчезнуть с корпуса нового iPad

Всё пространство внешней части нового планшета за исключением отступа для камеры будет занимать экран
Корпуса нового поколения iPad могут лишиться традиционной кнопки Home. Об этом сообщил японский блог Macotakara.
Планшет продемонстрируют публике ближе к марту 2017 года, незадолго до 10-летнего юбилея iPhone.
По данным анонимного источника блога, всё пространство внешней части нового iPad за исключением отступа для камеры будет занимать экран.
Размер планшета будет сопоставим с выпускающимся сейчас iPad Pro с экраном диаметром 9,7 дюйма. Это означает, что площадь дисплея у нового поколения планшетов также увеличится, передает телеканал «360».