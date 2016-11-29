Иная цель Анкары

Последнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что операция «Щит Евфрата» направлена на то, чтобы положить конец «террору» президента Сирии Башара Асада, должно быть проверено, прежде чем получит официальную реакцию со стороны России. Однако всё же если это действительно так и Турция проводит наземную операцию на территории другой страны не ради борьбы с террором, то она не способствует урегулированию сирийского кризиса.

Сейчас в Москве прорабатывают ответ турецкой стороне. Возможной реакцией может стать экстренный созыв Совета Безопасности ООН, если заявление турецкого лидера будет подтверждено. Об этом «Известиям» заявил источник во внешнеполитических кругах.

— Судьбу Сирии и ее лидера должен решать только сирийский народ, а не внешние силы. Любые усилия других стран должны быть направлены исключительно на борьбу с терроризмом. В случае если поступят указания, на уровне постпредств при ООН могут быть проведены консультации, также может быть рассмотрен вариант с экстренным созывом Совбеза, — отметил источник, близкий к ООН.



Столь резкое заявление, которое опубликовала турецкая газета, осудил и председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев.

— Заявление Эрдогана является очередным подтверждением того, что Турция преследует в отношении Сирии собственные цели, далеко не во всем совпадающие с задачами противодействия силам международного терроризма на территории этой страны и, соответственно, с российским видением этих задач. Цели Турции заключаются, судя по всему, прежде всего в том, чтобы утвердиться в качестве единоличного регионального лидера и решить курдскую проблему. Асад является помехой и в том, и в другом. Кстати, и для возглавляемой США коалиции турецкие цели явно не являются общими. Ясно одно — любые попытки ослабить действующую власть в Сирии будут играть на руку сторонникам дальнейшей дестабилизации ситуации в этой стране, как это уже произошло в Ираке и в Ливии. Последствия хорошо известны миру, и они должны быть приняты во внимание Анкарой, если она имеет в виду сохранять приверженность целям, заявлявшимся в момент начала операции «Щит Евфрата» 24 августа, — «предотвращение нового потока мигрантов, обеспечение доставки гуманитарной помощи и очистка района от террористических элементов», — заявил «Известиям» председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Как пишет газета Hurriyet, которую цитирует ТАСС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на симпозиуме по ближневосточной проблеме в Стамбуле 29 ноября заявил, что Анкара начала военную операцию в Сирии, чтобы свергнуть режим президента Башара Асада. При этом, по его словам, Турции не нужна сирийская территория, она лишь хочет вернуть эти земли «истинным хозяевам».



— По моим подсчетам, почти миллион людей погибли в Сирии. И количество смертей детей, женщин и мужчин растет. Где ООН? Что она делает? Мы долго терпели, но больше терпеть не смогли и вместе с «Сирийской свободной армией» вошли в Сирию, чтобы положить этому конец. Почему мы вошли? Мы не претендуем на сирийскую землю. Наша цель — отдать эти земли истинным хозяевам. Другими словами, мы здесь, чтобы установить справедливость. Мы вошли в Сирию, чтобы положить конец правлению тирана Асада, который использует государственный терроризм, — цитирует газета Эрдогана.



Операция «Щит Евфрата» началась 24 августа, и ее целью заявлялось освобождение северных районов Сирии от террористов и создание там зоны безопасности для беженцев.

