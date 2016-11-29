За незаконное дело на бизнесмена увеличат срок

Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал ко второму и третьему чтению президентский законопроект, предусматривающий особую ответственность для следователей за возбуждение незаконных уголовных дел на предпринимателей. Ранее думский комитет и юристы поддерживали идею проекта, но критиковали ее реализацию.

Законопроект увеличивает с пяти до семи лет возможный срок лишения свободы для следователей, незаконно возбудивших уголовное дело. Комитет предложил рассмотреть этот документ сразу во втором и третьем чтении на пленарном заседании 30 ноября.

Документ ужесточает наказание за незаконное обвинение человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, за это будет полагаться от пяти до 10 лет заключения. Сейчас наказание может варьироваться от трех до 10 лет лишения свободы. Кроме того, ст. 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») дополняется новым, «предпринимательским» составом. Согласно поправкам от пяти до 10 лет будет полагаться виновным в незаконном уголовном преследовании бизнесменов, если их целью будет стремление помешать предпринимательской деятельности либо корыстная или иная личная заинтересованность.



Однако обязательное условие для такой квалификации — бизнес закрылся либо предпринимателю причинили крупный ущерб (более 1,5 млн рублей). Также законопроект передает следователям Следственного комитета РФ полномочия по расследованию дел по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (ст. 169 УК). Сейчас этими делами занимаются их коллеги из МВД.

Законопроект направлен на усиление ответственности за незаконные уголовные дела на предпринимателей. В послании Федеральному собранию год назад Путин заявил, что в 2014 году приговорами завершились лишь 15% уголовных дел по «экономическим» статьям из возбужденных 200 тыс.

В середине ноября профильный комитет концепцию проекта поддержал, но обратил внимание на то, что указание в качестве признака состава преступления такого критерия, как «иная личная заинтересованность», может ограничить правоприменение. «Такие оценочные критерии, как «личный интерес», «иная личная заинтересованность», подвергаются критике в теории уголовного права, исходя из того, что лицо, совершая любое преступление, всегда действует в каких-то личных интересах», — говорилось в заключении комитета на законопроект к первому чтению.

