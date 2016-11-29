Глава Кубы встал в почетный караул в память о Фиделе Кастро

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро и другие политические деятели республики встали в почетный караул в память о лидере кубинской революции Фиделе Кастро.



Церемония народного прощания прошла в центральном зале мемориала Хосе Марти в Гаване. За два дня комплекс посетили сотни тысяч человек, чтобы отдать дань уважения легендарному революционеру.

Сейчас в кубинской столице находится российская делегация во главе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября. Похороны политического деятеля состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.