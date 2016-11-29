Россия не поддерживает резолюцию ООН о применении химоружия в Сирии

Москва не поддерживает проект резолюции ООН о введении санкций в отношении причастных к использованию химического оружия в Сирии, сообщил постпред РФ при международной организации Виталий Чуркин.

«Нет, мы не поддержим никаких действий по этому (проекту. — Прим.)», — приводит «РИА Новости» слова представителя России при ООН.

Он также подчеркнул, что Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия профессионально выполнял свою работу, но организации оказались в ситуации, в которой стороны не могли предоставить достоверных свидетельств.

Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эйро сообщил, что власти республики совместно с Великобританией разрабатывают проект резолюции Совбеза ООН о случаях применения химического оружия в Сирии.