CAS дисквалифицировал трех россиянок из-за допинга

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил наград и призов и дисквалифицировал легкоатлеток Татьяну Чернову, Екатерину Шармину и Кристину Угарову из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом заявила пресс-служба суда.

По информации CAS, у всех трех спортсменок было обнаружено несоответствие в биологических паспортах.

У Черновой были аннулированы все результаты с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года, у Шарминой — с 17 июня 2011 года по 5 августа 2015-го, у Угаровой — с 26 июня 2012 года по 25 декабря 2012 года.

Все награды и призы за эти периоды также аннулированы, сообщает ТАСС.

Кроме того, спортсменки были дисквалифицированы. Чернова — на три года и восемь месяцев, Шармина — на три года, Угарова — на два года начиная с 7 сентября 2015-го.

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