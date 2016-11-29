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Вторник,
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Яценюк просит не бросать Киев после победы Трампа

Экс-глава кабмина Украины и лидер парламентской фракции «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что страна должна оставаться в сфере интересов Запада

Экс-глава кабмина Украины и лидер парламентской фракции «Народный фронт» Арсений Яценюк просит мировых лидеров не бросать страну после победы на выборах в США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл».

«Посмотрите, мы по-прежнему выполняем свою работу. Украина должна оставаться в сфере ваших интересов», — процитировало ТАСС послание Яценюка мировым лидерам.

Кроме того, он рассказал, что в последнее время встречался с вице-президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне, канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

Яценюк считает, что президенту Украины Петру Порошенко следует предложить Трампу варианты сотрудничества. По мнению экс-премьера, Москва и Вашингтон по-прежнему будут являться противниками.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Яценюк просит не бросать Киев после победы Трампа

Экс-глава кабмина Украины и лидер парламентской фракции «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что страна должна оставаться в сфере интересов Запада

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