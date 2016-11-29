Воронежский авиазавод передаст управление ОАК в январе 2017 года

Воронежский авиационный завод может передать управление предприятием структуре Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в конце января 2017 года.

Через два месяца будет полностью переизбран совет директоров и ревизионная комиссия авиапредприятия. Предстоит также изменение устава организации. Единоличным исполнительным органом авиазавода могут назначить одну из дочерних структур ОАК, сообщает ИА «Абирег».

Воронежский авиазавод выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96-300 и Ил-96-400 в разных модификациях, ближнемагистральные самолеты Ан-148 и военно-транспортный Ил-112 В.



В ОАК входит около 30 предприятий, которые занимаются модернизацией, ремонтом и утилизацией воздушных судов. Компании корпорации обладают правами на бренды «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также SSJ, МС-21.

