Президенты Чехии и Сербии выступили за отмену санкций против РФ

Санкции со стороны Евросоюза против России должны быть отменены, заявили президенты Чехии и Сербии Милош Земан и Томислав Николич на пресс-конференции после двусторонней встречи в Праге.

Сербский лидер Николич отметил, что пока он будет президентом, он не будет поддерживать введение санкций против кого бы то ни было. Его позицию поддержал Милош Земан, который заявил, что выступает за отмену антироссийских мер, передает ТАСС.

«Полностью понимаем позицию Сербии, старающейся поддерживать дружеские отношения со всеми крупными странами и не склоняющейся к санкционным механизмам», — сказал Земан.

Напомним, накануне в ЕС прозвучали призывы ввести против России новые санкции. Глава комитета бундестага по внешним делам Норберт Реттген и депутат от немецкой партии «Зеленые» Франциска Брантнер заявили, что власти Германии и Евросоюз должны усилить давление на Россию из-за того, что правительственная армия Сирии продвинулась в ходе операции в Алеппо. Отметим, что в результате действий армии Сирии в Алеппо счет освобожденных от террористов мирных жителей уже идет на тысячи, а террористы покинули часть из ранее занимаемых позиций в восточной части города.

В связи с заявлением немецких коллег официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что депутаты бундестага живут «в параллельной реальности».

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