С экс-руководителя Росприроднадзора Амурской области взыскали 37 млн

Судебные приставы Амурской области принудительно взыскали 37 млн рублей штрафа с бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора Валерия Колесникова.



Наказание в виде штрафа Колесников получил за получение взятки почти в 1 млн рублей. Общая сумма штрафа составляет 54 млн рублей.

Как передает ИА «Амур.инфо», бывший чиновник не заплатил долг добровольно, поэтому приставы принудительно взыскали с него 37 млн рублей. Деньги сняли с арестованных банковских счетов Колесникова и его подельников. Он остается должен государству еще более 17 млн рублей.

Напомним, суд приговорил Валерия Колесникова к семи годам лишения свободы со штрафом в 54,6 млн рублей. Взяткодатель Гаджи Мирзеханов оштрафован на 54,6 млн рублей. 24 февраля 2012 года он, будучи гендиректором горнодобывающей компании, дал взятку в 910 тыс. рублей экс-руководителю Росприроднадзора по Амурской области за попустительство по службе.