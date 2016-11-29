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С экс-руководителя Росприроднадзора Амурской области взыскали 37 млн

За взятку в 910 тыс. рублей Валерий Колесников отбывает срок в колонии строгого режима

Судебные приставы Амурской области принудительно взыскали 37 млн рублей штрафа с бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора Валерия Колесникова.

Наказание в виде штрафа Колесников получил за получение взятки почти в 1 млн рублей. Общая сумма штрафа составляет 54 млн рублей.

Как передает ИА «Амур.инфо», бывший чиновник не заплатил долг добровольно, поэтому приставы принудительно взыскали с него 37 млн рублей. Деньги сняли с арестованных банковских счетов Колесникова и его подельников. Он остается должен государству еще более 17 млн рублей.

Напомним, суд приговорил Валерия Колесникова к семи годам лишения свободы со штрафом в 54,6 млн рублей. Взяткодатель Гаджи Мирзеханов оштрафован на 54,6 млн рублей. 24 февраля 2012 года он, будучи гендиректором горнодобывающей компании, дал взятку в 910 тыс. рублей экс-руководителю Росприроднадзора по Амурской области за попустительство по службе.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

С экс-руководителя Росприроднадзора Амурской области взыскали 37 млн

За взятку в 910 тыс. рублей Валерий Колесников отбывает срок в колонии строгого режима

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