Володин: РФ и Куба могут вместе противостоять существующим вызовам

Россия и Куба могут вместе противостоять существующим вызовам, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со своим коллегой, главой парламента Кубы Эстебаном Ласо.

«Когда мы вместе, мы можем многое сделать и противостоять вызовам, которые существуют», – заметил Володин.

Спикер Госдумы возглавляет Российскую делегацию на траурных мероприятиях, посвященных кончине первого главы революционной Кубы Фиделя Кастро.

Во время встречи с Ласо, Володин выразил соболезнования кубинскому народу в связи с уходом из жизни лидера.

«Ушел из жизни человек, который боролся за независимость, за права и свободы граждан», – заявил председатель Госдумы.

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