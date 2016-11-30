Володин: РФ и Куба могут вместе противостоять существующим вызовам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо
Россия и Куба могут вместе противостоять существующим вызовам, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со своим коллегой, главой парламента Кубы Эстебаном Ласо.
«Когда мы вместе, мы можем многое сделать и противостоять вызовам, которые существуют», – заметил Володин.
Спикер Госдумы возглавляет Российскую делегацию на траурных мероприятиях, посвященных кончине первого главы революционной Кубы Фиделя Кастро.
Во время встречи с Ласо, Володин выразил соболезнования кубинскому народу в связи с уходом из жизни лидера.
«Ушел из жизни человек, который боролся за независимость, за права и свободы граждан», – заявил председатель Госдумы.
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