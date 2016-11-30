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США заинтересованы в сотрудничестве с РФ по безопасности полетов в САР

Представитель Пентагона Питер Кук заявил, что дискуссии в рамках меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов между военными двух стран продуктивны

США заинтересованы в сотрудничестве с РФ по безопасности полетов в Сирии.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук на брифинге во вторник, 29 ноября.

«Мы призываем Россию поддерживать этот меморандум, и мы считаем его важном способом для коммуникаций», – цитирует его «РИА Новости».

При этом он признал, что именно вмешательство российских военных остановило ошибочные удары по позициям сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора в сентябре этого года.

Читайте также: Пентагон назвал удар коалиции по сирийским войскам печальной ошибкой

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

США заинтересованы в сотрудничестве с РФ по безопасности полетов в САР

Представитель Пентагона Питер Кук заявил, что дискуссии в рамках меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов между военными двух стран продуктивны

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