США заинтересованы в сотрудничестве с РФ по безопасности полетов в САР

США заинтересованы в сотрудничестве с РФ по безопасности полетов в Сирии.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук на брифинге во вторник, 29 ноября.

«Мы призываем Россию поддерживать этот меморандум, и мы считаем его важном способом для коммуникаций», – цитирует его «РИА Новости».

При этом он признал, что именно вмешательство российских военных остановило ошибочные удары по позициям сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора в сентябре этого года.

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