США заинтересованы в сотрудничестве с РФ по безопасности полетов в САР

Представитель Пентагона Питер Кук заявил, что дискуссии в рамках меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов между военными двух стран продуктивны
США заинтересованы в сотрудничестве с РФ по безопасности полетов в Сирии.
Об этом заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук на брифинге во вторник, 29 ноября.
«Мы призываем Россию поддерживать этот меморандум, и мы считаем его важном способом для коммуникаций», – цитирует его «РИА Новости».
При этом он признал, что именно вмешательство российских военных остановило ошибочные удары по позициям сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора в сентябре этого года.
Читайте также: Пентагон назвал удар коалиции по сирийским войскам печальной ошибкой