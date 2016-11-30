БМР: Центробанк РФ мало вовлечен в развитие моментальных платежей

Центробанк РФ мало вовлечен в развитие рынка моментальных платежей.

Таков вердикт вынес Банк международных расчетов (БМР) в своем отчете, посвященном этим видам операций в разных странах.

«В России ЦБ не уделял внимания развитию моментальных платежей до 2016 года. Только сейчас Банк России проводит исследование новых финансовых технологий, в том числе моментальных платежей», — говорится в документе международного финансового института.

При этом БМР признает, что такие платежи – зона повышенного риска и именно поэтому внедрение их затягивается, из-за сопряженных с ними работами по устранению угроз мошенничества.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Центробанк упускает момент