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Государство готовит льготы для деревянного домостроения

Российские лесопромышленники ждут изменений в законодательстве

Минпромторг выступит с вариантом по развитию лесной промышленности России, министерство обсуждает с центральными банками способы обеспечить льготными ипотечными кредитами граждан, приобретающих деревянное жилье.

Аналитики сходятся во мнении, что изменения позволят повысить доступность жилья из-за более короткого цикла возведения и низкой стоимости. Концепция Минпромторга объединила в себе ключевые меры поддержки, которые станут частью стратегии развития лесопромышленной отрасли страны, сказали «Известиям» в министерстве.

В частности, должны быть внесены изменения, позволяющие строить деревянные дома выше трех этажей. В декабре должен появиться рабочий вариант стратегии развития лесной промышленности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россию застроят деревянными домами

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Государство готовит льготы для деревянного домостроения

Российские лесопромышленники ждут изменений в законодательстве

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