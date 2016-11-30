РЖД сделает в кассах доступными оплату ЖКХ и покупку билетов в кино

Компания «Российские железные дороги» создаст в стране сеть многофункциональных центров (МФЦ), которая будет давать пассажирам возможность использовать железнодорожные кассы не только для покупки билетов на поезда, но и, например, для оплаты услуг ЖКХ или приобретения билетов в кино.

Как сообщили «Известиям» в компании, сейчас проект МФЦ уже стартовал в Нижегородской области.

—Большая часть услуг уже доступна населению. Если данный проект будет успешен и услуги МФЦ будут востребованы, он получит развитие и в остальных регионах, — сообщили «Известиям» в пресс-службе РЖД.

О планах реализации проекта было заявлено в июне 2016 года. Согласно первым результатам работы МФЦ, среди представленного спектра услуг наибольшей популярностью пользуется услуга оплаты мобильной связи. Оплатить мобильный можно не только в кассах, но и в терминалах самообслуживания.

Однако наибольшую пользу МФЦ способны принести в отдаленных населенных пунктах, где услуги такого рода предоставляются узки кругом поставщиков, тогда как спрос на них оказывается выше тех возможностей, которые есть в том или ином поселке.

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