Доля крупнейших банков РФ на рынке может вырасти до 60%

«Большая пятерка» крупнейших российских банков в 2017 году может увеличить долю на рынке до рекордных 60%, говорится в подсчете аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА) для «Известий».

Эксперты отметили, что для россиян и компаний это будет означать снижение доступности финансовых услуг, для самих же банков — дополнительные гарантии устойчивости и рост прибыли. В то же время другие игроки столкнутся со снижением конкуренции.

Специалисты заявляют о непрекращающемся росте концентрации банковского сектора на пяти основных игроках. В октябре удельный вес активов топ-5 достиг 56,9% (рост за III квартал на 0,3 п.п.), в 2015 году этот показатель был еще большим —2,5 п.п.

Аналитики отметили, что среди лидеров, которые представлены организациями с участием госкапитала, теперь представлена и частная структура — ФК «Открытие».

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Банки высокой концентрации