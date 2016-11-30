США выделят $350 млн военной помощи Украине

Такая сумма будет заложена в очередном финансовом году в федеральный бюджет
В 2017 году Украина может получить $350 млн в качестве военной помощи от США, соответствующая сумма заложена в федеральный бюджет, однако окончательное решение будет принимать Дональд Трамп после того, как заступит на пост президента.
Украина в целом запланировала на 2016 год оборонный бюджет до 5% ВВП, что равно 92 млрд гривен или 222 млн рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Экс-глава кабмина Украины и лидер парламентской фракции «Народный фронт» Арсений Яценюк просит мировых лидеров не бросать страну после победы на выборах в США Дональда Трампа.
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