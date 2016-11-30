Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

США выделят $350 млн военной помощи Украине

Такая сумма будет заложена в очередном финансовом году в федеральный бюджет

В 2017 году Украина может получить $350 млн в качестве военной помощи от США, соответствующая сумма заложена в федеральный бюджет, однако окончательное решение будет принимать Дональд Трамп после того, как заступит на пост президента.

Украина в целом запланировала на 2016 год оборонный бюджет до 5% ВВП, что равно 92 млрд гривен или 222 млн рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Экс-глава кабмина Украины и лидер парламентской фракции «Народный фронт» Арсений Яценюк просит мировых лидеров не бросать страну после победы на выборах в США Дональда Трампа.

Читайте также:

Киев получит от ЕС €156,5 млн на реформы госуправления

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

США выделят $350 млн военной помощи Украине

Такая сумма будет заложена в очередном финансовом году в федеральный бюджет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке